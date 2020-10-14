Бразилия

Хавбек Шахтера может вернуться в Бразилию.

Флуминенсе хочет усилить атаку команды полузащитником Шахтера Маркиньосом Сиприано, утверждает Globo Esporte. Бразильский клуб ведет переговоры об аренде футболиста.

Шахтер не спешит соглашаться на предложение бразильцев из-за вспышки коронавируса в клубе. Возможно, Сиприано понадобится "горнякам" в матчах Лиги чемпионов. Впрочем, у Флуминенсе еще есть время до 9 ноября, пока открыто трансферное окно в Бразилии.

Маркиньос Сиприано перебрался в Шахтер перед стартом сезона-2018/19 из Сан-Паулу. Он сыграл 18 матчей за дончан, но в нынешней кампании еще не появлялся на поле.

Следующий матч команда Луиша Каштру проведет против Львова 17 октября, а 21 октября сыграет на выезде против Реала в Лиге чемпионов.