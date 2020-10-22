Бразилия

Бывшего тренера Реала в клубе может сменить бывший тренер Барселоны.

Экс-тренер Барселоны Кике Сетьен не испытывает недостатка в предложениях. Очередным клубом, чье внимание он привлек, стал бразильский Палмейрас, сообщает Marca. Степень заинтересованности бразильцев сильная, однако договориться будет сложно, уверяет источник.

Для Сетьена, работавшего также в Бетисе, Лас-Пальмасе, Луго и Логроньесе, этот опыт не был бы первым зарубежным. В 2006 году он работал тренером Экваториальной Гвинеи.

Во главе Барселоны Сетьен добыл 16 побед при 4 ничьих и 5 поражениях в 25 матчах, однако после проигрыша 2:8 Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов покинул свой пост.

Палмейрас, недавно уволивший экс-тренера Реала Вандерлея Лушембурго, интересовался и другим испанцем – Мигелем Анхелем Рамиресом, который выигрываю Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы) с Индепендьенте дель Валье, но тот ответил отказом.