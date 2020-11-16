Бразилия

Итальянец может перебраться в Бразилию.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может переехать в чемпионат Бразилии.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний футболист ведет переговоры с Васку да Гама.

У клуба появился новый спортивный директор Фабио Корделла, цель которого — пригласить нескольких известных игроков.

Для Балотелли вариант с Васку да Гама не является приоритетным. Он ждет предложений с Европы, однако если их не будет, то примет предложение бразильского клуба.

Напомним, последним клубом Балотелли была Брешия, которую он покинул летом 2020 года. На данный момент Марио поддерживает форму с Франчакортой из Серии D.