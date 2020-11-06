Италия

Футболист поддерживает форму с Франчакортой.

Бывший нападающий сборной Италии, Манчестер Сити, Интера и других клубов Марио Балотелли так и не нашел себе новый клуб.

Сейчас он поддерживает форму с Франчакортой из итальянской Серии D. Об этом сообщает Football Italia с ссылкой на Corriere della Sera.

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Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице турнира, но Марио не играет, а лишь тренируется с командой.

Последним клубом Балотелли была Брешия, которую он покинул летом 2020 года. После он отклонил несколько предложений, в том числе и от французского Сент-Этьена.