Футболист поддерживает форму с Франчакортой.
МАРИО БАЛОТЕЛЛИ, GETTY IMAGES
06 ноября 2020, 08:56
Бывший нападающий сборной Италии, Манчестер Сити, Интера и других клубов Марио Балотелли так и не нашел себе новый клуб.
Сейчас он поддерживает форму с Франчакортой из итальянской Серии D. Об этом сообщает Football Italia с ссылкой на Corriere della Sera.
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Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице турнира, но Марио не играет, а лишь тренируется с командой.
Последним клубом Балотелли была Брешия, которую он покинул летом 2020 года. После он отклонил несколько предложений, в том числе и от французского Сент-Этьена.