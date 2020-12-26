Бразилия

Бывший клуб футболиста намерен дождаться окончания контракта бразильца с Шахтером.

Как сообщает ресурс Meu Timão, посвященный бразильскому футбольному клубу Коринтианс, "мушкетеры" рассматривают возможное возвращение своего воспитанника как одно из подписаний в будущей летней трансферной кампании.

Источник называет ключевыми факторами успешности возможных переговоров желание самого футболиста и его семьи вернуться на родину, а также хорошие взаимоотношения между Дентиньо, фанатами и президентом клуба Андресом Санчесом.

Однако опцию досрочного выкупа восьмая команда прошлого розыгрыша бразильской Серии А не рассматривает в качестве одного из вариантов, рассчитывая на приход игрока в качестве свободного агента в следующее летнее межсезонье, когда его контракт с Шахтером подойдет к концу.

Напомним, что Дентиньо является воспитанником Коринтианса, за который начал играть в основной команде с 2007 года, после чего, летом 2011 года совершил переход в стан "горняков" за 7,5 млн евро. Текущая трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 млн евро.

За период выступлений в украинской команде Дентиньо отметился 26-ю голами и 13-ю результативными передачами в 176-и проведенных поединках.

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