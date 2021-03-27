Бразилия

Бразильский клуб еще не договорился с вингером Шахтера.

Согласно информации GauchaZH, Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналем.

Тем не менее, вице-президент бразильского клуба Жоау Херрманн опроверг данную информацию, отрицая подобные договоренности с игроком.

"Мы хотим заполучить Тайсона. Знаем, что он хочет вернуться, но у нас нет предварительных договоренностей.

Мы направили Шахтеру письмо, в котором выразили желание подписать Тайсона, отметив, что у нас предварительного соглашения. Мы хотим, чтобы нас не обвиняли в преследовании игрока", — приводит слова Херрмана Goal.

Напомним, что ранее вице-президент Интернасьонала заявил, что Тайсон согласен зарабатывать меньше в новом клубе.