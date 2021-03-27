Бразильский клуб еще не договорился с вингером Шахтера.
Тайсон, getty images
27 марта 2021, 00:24
Согласно информации GauchaZH, Тайсон подписал предварительный контракт с Интернасьоналем.
Тем не менее, вице-президент бразильского клуба Жоау Херрманн опроверг данную информацию, отрицая подобные договоренности с игроком.
"Мы хотим заполучить Тайсона. Знаем, что он хочет вернуться, но у нас нет предварительных договоренностей.
Мы направили Шахтеру письмо, в котором выразили желание подписать Тайсона, отметив, что у нас предварительного соглашения. Мы хотим, чтобы нас не обвиняли в преследовании игрока", — приводит слова Херрмана Goal.
Напомним, что ранее вице-президент Интернасьонала заявил, что Тайсон согласен зарабатывать меньше в новом клубе.