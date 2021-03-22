Украина

Бразилец все ближе к уходу из донецкого клуба.

Функционеры Интернасьонала высказались о возможном переходе форварда Шахтера Тайсона в бразильский клуб.

"Это значимое для нас имя. Это футболист, имеющий тесный контакт с клубом и посещающий нашу базу. Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать, показывает ли он по-прежнему тот уровень, который интересен клубу.

Это игрок, который не будет активом с точки зрения будущей продажи, но это футболист, который сможет изменить ситуацию, чтобы другие стали такими", – цитирует исполнительного директора Интернасьонала Пауло Бракса Revista Colorada со ссылкой на интервью Rádio Guaíba.

"Ситуация продвинулась вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас. Наши двери открыты.

Все проходит очень хорошо, в подходящий момент эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать", — сказал вице-президент Интернасьонала Данни Дубин.

Ранее Тайсон заявил, что окончательно не отказался от идеи продлить контракт с Шахтером даже после перевода бразильца в дубль "горняков",

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.