Бразилия

Клуб установил потолок зарплаты футболиста.

Президент бразильского Интернасьонала Алессандро Барселуш назвал зарплату, которую может получать вингер Шахтера Тайсон, если переберется в клуб.

"Мы не собираемся делать ничего сумасшедшего. Сейчас только разговоры, ничего еще не определено. У Тайсона есть дейсотвующий контракт с Шахтером. Нужно подождать, чтобы увидеть, что произойдет.

Мы установили потолок зарплаты для Тайсона. Он не превысит 650 тысяч реалов (прим. — 116 тысяч долларов).

Это неплохая зарплата, но далека от той, которую он зарабатывает сейчас. Мы знаем, что он хочет вернуться в Интер, и я уже сказал, что с деньгами проблем не будет", — цитирует Барселуша Revista Colorada ссылаясь на Goal da Rаdio Guaíba.

Ранее Тайсон заявил, что окончательно не отказался от идеи продлить контракт с Шахтером даже после перевода бразильца в дубль "горняков".

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