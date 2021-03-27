Бразилия

Итальянский форвард Эдер продолжит свою карьеру в Бразилии.

Бывший нападающий сборной Италии и миланского Интера Эдер подписал контракт с Сан-Паулу, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 34-летним итальянцем рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Последним клубом Эдера был китайский Цзянсу Сунин, в составе которого он стал чемпионом Китая и который прекратил свое существование в конце прошлого месяца. До этого футболист защищал цвета Крисиуму, Эмполи, Фрозиноне, Брешии, Чезены, Сампдории и Интера.

Также на счету Эдера 26 матчей в составе национальной команды Италии, где он забил шесть мячей.

В своем последнем сезоне в Китае он провел 20 поединков, в которых забил девять голов и отдал шесть ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.