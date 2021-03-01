Итальянец бразильского происхождения заявил, что футболистам и сотрудникам несколько месяцев задерживали зарплату.
Эдер, Getty Images
01 марта 2021, 15:24
Китайский футбол в последний день февраля был повержен в шок, когда владельцы действующих чемпионов китайской Суперлиги Цзянсу Сунин объявили, что клуб немедленно прекращает свою деятельность.
Нападающий Цзянсу Сунин Эдер, известный по своим выступлениям за Интер и Сампдорию, прокомментировал сложившуюся ситуацию, обвинив руководство клуба во лжи.
"Они проявили тотальное неуважение ко всех сотрудникам и футболистам, оставив нас без зарплаты на несколько месяцев. Более того, они не разрешали нам переходить в другие команды".
"Это лжецы, которые не сдержали своих обещаний и не следовали договоренностям", — приводит слова Эдера журналист Николо Скира в своем Twitter.
Отметим, что Suning Commerce Group является владельцем миланского Интера, на деятельности которого намерена сосредоточиться компания, специализирующаяся на продаже электроники.
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