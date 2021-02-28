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Компания Suning Commerce Group также владеет миланским Интером.

В воскресенье, 28 февраля, китайский футбол был повержен в шок, когда владельцы действующих чемпионов китайской Суперлиги Цзянсу Сунин объявили, что клуб немедленно прекращает свою деятельность. Об этом сообщает Sky Sports.

При этом компания Suning Commerce Group прекратила деятельность не только основной команды Цзянсу Сунин, но и ее детских и юношеских составов. Также прекратила существование женская команда с таким же названием, которая стала чемпионом в 2019 году.

Цзянсу Сунин в ноябре прошлого года выиграл Суперлигу, обыграв в плей-офф Гуанчжоу Эвергранд. В состав команды входил бывший игрок Шахтера Алекс Тейшейра, который переехал в Китай за 50 миллионов евро в 2016 году. Клуб был основан в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году.

Также отметим, что Suning Commerce Group является владельцем миланского Интера, на деятельности которого намерена сосредоточиться компания, специализирующаяся на продаже электроники.

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