Бразильский клуб продолжает проявлять интерес к игроку Шахтера.
Тайсон, getty images
29 марта 2021, 23:29
Главный тренер Интернасьоналя Мигель Анхель Рамирес прокомментировал возможный переход Тайсона в его команду.
"Тайсон – один из игроков, которым мы интересуемся. Мы видим, что он может вписаться в игру команды", — приводит слова Рамиреса Zona Mista.
За период в Шахтере Тайсон успел провести 299 поединков, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами.
Напомним, что ранее Вице-президент Интернасьонала опроверг информацию о предварительном контракте с Тайсоном.