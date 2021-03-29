Бразилия

Бразильский клуб продолжает проявлять интерес к игроку Шахтера.

Главный тренер Интернасьоналя Мигель Анхель Рамирес прокомментировал возможный переход Тайсона в его команду.

"Тайсон – один из игроков, которым мы интересуемся. Мы видим, что он может вписаться в игру команды", — приводит слова Рамиреса Zona Mista.

За период в Шахтере Тайсон успел провести 299 поединков, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами.

Напомним, что ранее Вице-президент Интернасьонала опроверг информацию о предварительном контракте с Тайсоном.