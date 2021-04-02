Бразилия

Клуб еще не расплатился за футболиста.

Президент бразильского Сан-Паулу Жулио Казарес рассказал о долге клуба перед киевским Динамо за Че Че.

"Сан-Паулу заплатил небольшую сумму комиссионных за Че Че и часть и долг составляет 22 миллиона реалов (прим, 3,5 миллиона евро). Мы предлагаем рассрочку Динамо.

У нас есть доход от Хелинью, который находится в Брагантино. Клуб который воспользуется правом выкупа. Выручка поступает в Динамо Киев понемногу, каждый месяц.

Это непростая задача. Мы должны ремонтировать самолет с ним в полете", — сказал Казарес в интервью UOL.

Напомним, Че Че перебрался из Динамо в Сан-Паулу в апреле 2019 года. За два года клуб не выплатил долг за футболиста.

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