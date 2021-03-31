Украина

Бразильский клуб должен за футболиста 3,25 млн евро.

Сан-Паулу ведет переговоры с киевским Динамо о выплате долга за переход полузащитника Че Че. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, руководство бразильского клуба хочет избежать санкций от ФИФА, куда обратилось Динамо, которое требует от Сан-Паулу долг в размере 3,25 миллиона евро.

Напомним, Че Че был выкуплен бразильским клубом в начале 2019 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро, из которых выплачены были 1,75 млн евро.

В нынешнем сезоне Че Че провел три поединка, в которых забил один мяч. Он выступал за киевлян в сезоне-2018/19, где сыграл 16 матчей.

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