Игрок оказался не нужен клубу.
Че Че, Сан-Паулу
03 апреля 2021, 15:20
Полузащитник Сан-Паулу Че Че перейдет в аренду в Атлетико Минейро. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, новый тренер Сан-Паулу Эрнан Креспо не рассчитывает на 28-летнего хавбека.
Речь идет об аренде на один сезон. Сан-Паулу рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость, а Че Че получает 75 тысяч евро в месяц.
К слову клуб еще не рассчитался с киевским Динамо за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом — 3,2 миллиона евро.
На счету Че Че в 2021 году лишь три матча, в которых он забил один гол.
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