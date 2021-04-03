Бразилия

Игрок оказался не нужен клубу.

Полузащитник Сан-Паулу Че Че перейдет в аренду в Атлетико Минейро. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, новый тренер Сан-Паулу Эрнан Креспо не рассчитывает на 28-летнего хавбека.

Речь идет об аренде на один сезон. Сан-Паулу рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость, а Че Че получает 75 тысяч евро в месяц.

К слову клуб еще не рассчитался с киевским Динамо за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом — 3,2 миллиона евро.

На счету Че Че в 2021 году лишь три матча, в которых он забил один гол.

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