Футболист вернулся на Родину.
Луизао, ФК Ворскла
24 августа 2021, 11:50
Полтавская Ворскла на своем официальном сайте объявила о переходе вингера Луизао в бразильскую Байю.
Как ранее и сообщал Football.ua, клуб взял футболиста, который не имел игровой практики в Полтаве, в аренду сроком до декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что футболист не попадает в заявку на игры УПЛ по причине травмы. По крайней мере об этом сообщали в самом клубе.
Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.
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