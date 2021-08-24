Бразилия

Футболист вернулся на Родину.

Полтавская Ворскла на своем официальном сайте объявила о переходе вингера Луизао в бразильскую Байю.

Как ранее и сообщал Football.ua, клуб взял футболиста, который не имел игровой практики в Полтаве, в аренду сроком до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист не попадает в заявку на игры УПЛ по причине травмы. По крайней мере об этом сообщали в самом клубе.

Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.

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