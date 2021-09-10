Бразилия

Футболист не прибыл в расположение команды.

Защитники Сан-Паулу Миранда и Дани Алвес представляли сборную Бразилии на Олимпийских играх-2020.

Миранда вернулся в расположение клуба, а вот Алвес решил не прибывать на базу. Руководство Сан-Паулу выступило с заявлением.

"Алвес принял решение не возвращаться в команду из-за нашей задолженности перед ним. Сан-Паулу на прошлой неделе предложил ему провести переговоры и решить этот вопрос, но игрок отказался.

Готовы официально заявить, что Дани Алвес больше не будет выступать за наш клуб. Сан-Паулу — это самое важное для всех нас", — сообщил представитель клуба.

Отметим, что долг клуба перед футболистом составляет два миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до зимы 2022 года, а его зарплата — 280 тысяч евро в месяц.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.