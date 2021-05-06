Тесты

В день рождения культового представителя бразильского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

В свои 38 лет Даниэл Алвес да Силва, более известный нам как Дани Алвес, все еще "пылит" на родине в Бразилии.

Неуступчивый характер, зашкаливающая харизма, самоотверженность и верность своему делу — те качества, от которых данный игрок не отступал по ходу своей карьеры. За какие бы команды он не играл, его любили местные фанаты, а поклонники соперников, наоборот, ненавидели до глубины души. Однако, так ли хорошо Вы знаете его историю?

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

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