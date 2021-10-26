Бразилия

Бразилец продолжает штамповать голы на родине.

В рамках 28-го тура бразильской Серии А идущему на второй строчке Палмейрасу необходимо было дома исключительно обыгрывать одного из аутсайдеров текущего розыгрыша — Спорт Ресифи, дабы продолжать погоню за Атлетико Минейро, который уже успел заработать отрыв в 10 очков.

Явный аутсайдер пары неожиданно вышел вперед по счету уже на первых минутах противостояния, после чего "зелено-белым" пришлось искать пути для того, чтобы отыграться.

Получилось это сделать у команды Абеля Феррейры лишь в начале второго тайма, причем гол хозяевами поля был забит достаточно нетривиальным способом.

Во время подачи углового с правого фланга от Густаво Скарпы на 53-й минуте, бывший нападающий донецкого Шахтера Луис Адриано, находясь перед чужой вратарской, умудрился переправить мяч в сетку с помощью удара ягодичными мышцами в прыжке.

После такого удара соперники так и не оправились в полной мере, поэтому на 81-й минуте волевую победу своей команде принес небезызвестный Фелипе Мело (2:1).

В следующем туре Палмейрас будет играть в гостях против Гремио, который, равно как и Сантос, сейчас находится в подвале турнирной таблицы.