Бразилия

Легендарный футболист уже был вынужден пройти через операцию в начале осени.

Всемирно известный бразильский экс-футболист Пеле в начале осени уходящего года успешно перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после чего приступил к процессу восстановления под присмотром медицинских сотрудников.

Врачи тогда сказали 81-летнему трехкратному обладателю Кубка мира, что ему необходимо будет в последствии пройти химиотерапию для завершения курса лечения, однако, согласно информации издания Reuters, накануне Пеле был госпитализирован вновь со все той же проблемой.

Сотрудники госпиталя Альберта Айнштайна в Сан-Паулу сообщают, что состояние бразильца стабильно, а в их планах завершить все необходимые процедуры в течение нескольких дней, после чего выписать пациента.

Какой-либо информации о серьезности опухоли или о ходе лечения предоставлено не было.

Стоит отметить, что в последние годы Пеле все чаще вынужден прибегать к помощи врачей из-за регулярных проблем со здоровьем. В частности, сообщалось, что из-за депрессии в недавнем прошлом он не мог самостоятельно передвигаться.

Ситуацию усугубила как операция по удалению опухоли, так и перенесенное вмешательство из-за проблем с бедром.