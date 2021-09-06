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Бразилец уже пришел в себя после хирургического вмешательства.

Легендарный бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

"Большое спасибо за добрые сообщения, друзья. Благодарю Бога за то, что чувствую себя очень хорошо и за то, что позволил доктору Фабиу и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье.

В прошлую субботу я перенес операцию, чтобы избавиться от подозрительного новообразования в толстой кишке", — написал Пеле в своем instagram-аккаунте.

Напомним, что ранее у Пеле была депрессия — "Король футбола" не мог самостоятельно передвигаться.