Бразилия

Футболист и клуб не договорились по контракту.

Бывший вингер донецкого Шахтера Веллингтон Нем сообщил, что покидает бразильский Крузейро.

"Мы с Крузейро не достигли соглашения, и поэтому мы не будем продлевать контракт.



Я искренне благодарю клуб за время выступлений и позитивные моменты. Было приятно носить футболку Крузейро, воплощающую столько славы и традиций"

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"Пришло время пойти своим путем. Изучу предложения. Желаю Крузейро удачи и успехов в 2022 году", — написал футболист в Instagram.

Отметим, что Нем перешел в Крузейро в 2021 году из Форталезы на правах свободного агента. На его счету 23 матча за клуб в бразильской Серии Б, в которых он отдал три ассиста.

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