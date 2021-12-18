Бразилия

Бразилец овладел клубом на родине.

Бывший форвард Реала и сборной Бразилии Роналдо стал владельцем бразильского Крузейро. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, Роналдо выкупил 90 процентов акций клуба выплатив за них 400 миллионов реалов (70 миллионов евро).

"Подобная операция — очень сложная. Она требует обсуждения пункта за пунктом в контрактах, которые иногда превышают 100 страниц", — рассказал Роналдо.

На данный момент Крузейро выступает в бразильской Серии Б и переживает непростые времена. Клуб набрал 48 очков в 38 играх и перебывает на 14 позиции.

Отметим, что Роналдо начинал свою карьеру в Крузейро. Он провел 34 матча за клуб с 1993 по 1994 год, в которых забил 34 гола.

Напомним, в 2018 году Роналдо также приобрел акции испанского Вальядолида, за которые выплатил 30 миллионов евро.