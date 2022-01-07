Бразилия

Футболист вновь оказался без клуба.

Нападающий Диего Коста расторг контракт с бразильским Атлетико Минейро. Об этом сообщает Transfer News Live.

Клуб и футболист договорились о разрыве соглашения, которое изначально было рассчитано до зимы 2022 года.

Отметим, что вместе с Атлетико Минейро Коста стал чемпионом Бразилии по окончанию сезона и обладателем Кубка страны.

За клуб 33-летний Коста сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал один ассист.

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