Бразилия

Потенциальный новичок Реала рассказал о своих игровых качествах и предпочтениях в футбольном мире.

Бразильский нападающий Палмейраса Энрик Фелипе Морейра де Соуза, или же просто – Эндрик, в свои 15 лет является наиболее прогрессивным игроком в своей стране в данной возрастной группе, поэтому совершенно не удивительно, что уже с юных лет за ним пристально следят скауты мадридского Реала и других топ-клубов Европы.

Стоит только взглянуть на его результативность — 168 голов в 170 сыгранных матчах на юниорском уровне — для того, чтобы в полной мере понять причины бурного интереса в услугах данного подрастающего футболиста.

Известный в прошлом экс-игрок Зе Роберто охарактеризовал юношу следующим образом: "Здесь, в Бразилии, говорят об интересе Реал, Барселоны и Баварии к Эндрику. Он играет с 11 лет в Палмейрасе, и всегда при этом был на две головы выше своих одногодок в футбольном плане. Его результативность поражает.

В стране говорят, что он — новый Адриано, так как тоже является левшой и очень много забивает. Талант совершенно нового уровня качества", — восхваляет соотечественника Зе Роберто.

Сам же Эндрик куда более скромный в собственной оценке, даже не смотря на триумфальный Кубок Сан-Паулу (Копинья), где его команда сумела победить:

"Я счастлив, что сумел стать лучшим игроком турнира и что сумел забить самый красный гол, но куда важнее для меня — титул, который сумела завоевать команда.

Я уже забивал подобным образом и в других матчах, но этот гол почему-то облетел весь мир. Наверное, получилось неплохо.

Палмейрас — гигантский, по меркам Бразилии, клуб, который старается завоевывать все титулы, где представлены его команды. Все это работает благодаря качественному проекту, а также превосходному персоналу, который руководит клубом.

Кто-то говорит, что я чем-то похож на Винисиуса Жуниора из Реала. Не стану скрывать, что мне нравится его стиль — превосходный игрок, у которого есть все шансы стать лучшим в мире. Он подарил мне футболку Реала, а ему сказал, чтобы хотел играть с ним вместе тут, в Палмейрасе.

Я хотел бы войти в историю этого клуба, для начала. Трансфер в Реал? Я не смотрю настолько далеко, оставляя эту задачу моим агентам. Конечно, мне нравится европейских футбол: там играют великие исполнители в великих клубах.

Мне также нравится наблюдать за игрой Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Мой стиль игры напоминает стиль игры Мбаппе, я вдохновляюсь им. Надеюсь, что когда-то смогу сыграть в футболке своей национальной сборной на чемпионате мира и победить там, как это сделал Килиан в составе Франции.

Мбаппе — один из лучших футболистов на планете. Быстрый, с прекрасным финишингом, очень молод", — оценил коллегу по цеху юный бразилец.

Отметим, что в свои 15 лет Эндрик уже имеет персональный контракт с брендом Nike, а его соглашение с Палмейрасом рассчитано до конца ноября 2024 года.