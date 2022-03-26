Бразилия

Уругвайський півзахисник змінить клубну прописку.

Карлос Де Пена готується покинути Динамо Київ вже найближчим часом і привернув увагу Бразилії.

Як повідомляє видання Vasco Noticias, уругвайський півзахисник може перебратися до Васко да Гама.

У поточному сезоні Карлос Де Пена провів 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Де Пена отримав пропозицію від рідного Насьоналя.