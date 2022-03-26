Уругвайський півзахисник змінить клубну прописку.
Карлос Де Пена, getty images
26 марта 2022, 20:03
Карлос Де Пена готується покинути Динамо Київ вже найближчим часом і привернув увагу Бразилії.
Як повідомляє видання Vasco Noticias, уругвайський півзахисник може перебратися до Васко да Гама.
У поточному сезоні Карлос Де Пена провів 23 поєдинки на клубному рівні, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Де Пена отримав пропозицію від рідного Насьоналя.