Бразилия

Бразилець хоче повернутися на батьківщину.

Вінгер донецького Шахтаря Тете має бажання повернутися до Бразилії та стати гравцем Греміо.

Як повідомляє GZH, молодий футболіст хоче приєднатися до Греміо на правах оренди до літа 2022 року.

Зазначається, що 22-річний гравець готовий виступати за рідний клуб навіть без заробітної плати.

У 2022 році Греміо буде виступати у бразильській Серії Б — другій лізі. Нагадаємо, що саме з цього клубу Тете перейшов до Шахтаря.

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