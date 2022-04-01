Бразилия

Футболіст пішов у оренду.

Вінгер київського Динамо Вітіньо став гравцем Атлетbко Паранаенсе. Про це повідомляє пресс-служба клубу.

Мова йде про оренду 22-річного бразильця в рідний клуб до закінчення сезону-2021/22.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року нападник покинув Атлетіко Паранаенсе, щоб перейти до київського Динамо.

"Атлетико – це клуб, який створив мене. Я приїхав сюди, коли мені було 15 років. В основному, вся моя молодість була в Атлетіко. Це клуб, який я люблю, і, що б не сталося, він для мене на все життя. Тому, приїхавши до Бразилії, я сказав, що віддаю перевагу Атлетіко".

За український клуб Вітіньо встиг провести 13 поєдинків, у яких він забив три голи.