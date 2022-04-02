Бразилия

Футболіст зараз грає на батьківщині.

Вінгер Дніпра-1 Білл, який зараз виступає за Спорт Ресіфі на правах оренди, відзначився дебютним голом за новий клуб.

Футболіст врятував команду від поразки у поєдинку проти Форталези в рамках плей-офф Копа Де Нордесте.

Після гри футболіст присвятив забитий м'яч українцям, які страждають від війни, яку країна-терорист РФ розв'язала на нашій території.

"Я багато разів у молитвах просив цей гол у Бога... Я не хочу плакати... Я поїхав через війну. Це дуже важко, адже ми покинули наш будинок заради мрії, а тепер мали покинути і це. Це так сумно.

Я просив у Бога цей гол, бо хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій тяжкій ситуації. Дякую Богові, що дав мені гол у цей момент", — сказав Білл.

Оренда Білла у Спорт Ресіфі розрахована до кінця червня поточного року.