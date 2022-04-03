Бразилия

Бразильського півзахисника намагатимуться підписати в оренду з правом викупу.

Напередодні стало відомо, що нападника київського Динамо Карлоса Де Пену взяв у оренду до завершення європейського сезону бразильський клуб Інтернасьйонал.

Однак, як повідомляє місцевий Рortal do Сolorado, на цьому інтерес "колорадос" у гравцях із українських клубів себе не вичерпав.

Інтер додатково цікавиться можливістю повернути у свій склад півзахисника донецького Шахтаря Алана Патріка, який уже мав досвід виступів у цьому клубі під час двох поспіль оренд із стану "гірників" у 2013-14 роках.

Бразильський клуб пропонує знову укласти короткострокову тимчасову угоду, проте після її завершення вже хоче мати право повноцінного викупу контракту гравця.

Повідомляється, що Шахтар погоджується з першою частиною майбутньої угоди, проте ще не визначив суму відступних за власного виконавця, що трохи пригальмовує процес переговорів.

Нагадаємо, що 30-річний Алан Патрік у цьому сезоні встиг відіграти 20 матчів, забивши чотири голи та зробивши шість гольових передач.