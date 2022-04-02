Угода з бразильським клубом розрахована до кінця року.
Карлос де Пена, фото ФК Інтернасьонал
02 апреля 2022, 12:19
Динамо та Інтернасьонал узгодили трансфер Карлоса де Пени — повідомив офіційний сайт бразильского клубу.
Мова йде про оренду до кінця 2022 року, але оскільки контракт уругвайця з Динамо розрахований саме до кінця поточного року, а де Пена вже заявив, що не має наміру повертатися до України, це можна вважати повнцінним трансфером.
В угоді футболіста з Інтернасьоналем є пункт про можливе подовження контракту.
30-річний півзахисник грав за Насьональ (99 матчів в усіх тцрнирах, 18 голів), Міддлсбро (10, 0), Ов'єдо (7, 1) та Динамо (94, 19).