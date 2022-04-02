Бразилия

Угода з бразильським клубом розрахована до кінця року.

Динамо та Інтернасьонал узгодили трансфер Карлоса де Пени — повідомив офіційний сайт бразильского клубу.

Мова йде про оренду до кінця 2022 року, але оскільки контракт уругвайця з Динамо розрахований саме до кінця поточного року, а де Пена вже заявив, що не має наміру повертатися до України, це можна вважати повнцінним трансфером.

В угоді футболіста з Інтернасьоналем є пункт про можливе подовження контракту.

30-річний півзахисник грав за Насьональ (99 матчів в усіх тцрнирах, 18 голів), Міддлсбро (10, 0), Ов'єдо (7, 1) та Динамо (94, 19).