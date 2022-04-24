Бразилия

Екс-гравець Шахтаря не вражає керівництво клубу.

Колишній хавбек донецького Шахтаря Жадсон, який нині захищає кольори Віторії Сальвадор, опинився у непростій ситуації.

Футболіст перейшов у клуб із Третьої ліги Бразилії наприкінці 2021 року, а боси Віторії вже бажають розірвати з ним контракт. Про це повідомляє Futebol Bahiano.

Справ в тому, що гра 38-річного Жадсона не влаштовує керівництво. Процес перемовин між гравцем та клубом вже розпочався.

З моменту переходу в клуб Жадсон провів 12 матчв, забив два голи та відзначився одним асистом.