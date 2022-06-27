Екс-півзахисник Шахтаря виступатиме на батьківщині.
Фернандіньо (праворуч), фото Атлетіко
27 червня 2022, 23:11
Фернандіньо підписав контракт з Атлетіко Паранаєнсе, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Півзахисник перебрався до табору Атлетіко після завершення терміну дії контракту з Манчестер Сіті, в якому він провів майже десять років.
Минулого сезону 37-річний футболіст відіграв 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, що "городяни" вже підготували заміну для Фернандіньо — півзахисник Лідсу Філліпс перейде до Манчестер Сіті.