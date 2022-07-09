Бразилия

Рефері виконав сміливий крок у недружньому середовищі.

Напередодні бразильський інформаційний простір сколихнув виступ місцевого арбітра Ігора Беневенуто, який в інтерв’ю подкасту GE в рамках матеріалів "Nos Armários dos Vestiários" ("У роздягальнях"), присвячених розповідям про гомофобію та мачизм у бразильському футболі, розповів про власну сексуальну орієнтацію.

"Футбол — це вид спорту, який я раніше глибоко ненавидів. Я терпіти не міг атмосферу, культ мачо-гравців та упередження, замасковані під стиль жеребців.

Для того, аби вижити в колі дітей, із якими раніше ми разом грали, я створив неіснуючого персонажа — версію себе в масці.

Футбол був виключно чоловічою грою, але з раннього дитинства я знав, що я — гей. Важко знайти гірше місце, щоб приховати свою сексуальність. Проте грати впродовж довгої кар’єри було неможливо, тому я вибрав єдиний вільний шлях — став арбітром.

Мені вже 41 рік, і 23 з них були присвячені роботі рефері. До сьогоднішнього дня я ніколи раніше не був справжнім собою. Геї звикли не бути собою.

Ми приховуємо наші справжні думки, щоб не провокувати представників гетеросвіту. Я провів усе своє життя, жертвуючи собою, щоб захистити себе від фізичного та емоційного впливу гомофобії.

І при цьому я перебував у одному з найбільш ворожих середовищ для гомосексуаліста. Ось чому я кажу, що ненавидів футбол.

Із цього дня я більше ніколи не буду однією з інших версій Ігора, яких я створив. Я не буду персонажем рефері Ігора, яким я був для друзів, родини, сусідів, для інших представників традиційного суспільства.

Я буду просто Ігорем, геєм, який поважає людей та їхній вибір. Ніяких масок. Просто Ігор. Без фільтрів і, нарешті, справжній", — заявив рефері.

Нагадаємо, що раніше ФІФА довелось публічно гарантувати безпеку ЛГБТК+-фанатам під час чемпіонату світу-2022 в Катарі.