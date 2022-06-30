ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Організація здійснила візит до Катару напередодні мундіалю.

Робоча група УЄФА відвідала Катар для моніторингу ситуації із підготовкою до чемпіонату світу-2022.

Окрім того, обговорювалась ситуація із безпекою для представників ЛГБТ серед фанатів. Організація запевнила, що люди зможуть використовувати веселкові флаги, не боячись за своє життя та безпеку.

Група запитала, чи був поінформований персонал готелів про необхідність розміщення всіх гостей без дискримінації, і отримала запевнення, що це так.

УЄФА також відзначили, що в країні відбуваються позитивні зміни, а мундіаль їх прискорив.

Раніше стало відомо, за можна сісти у тюрму під-час ЧС-2022 у Катарі.