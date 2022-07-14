Бразилия

Екс-гравець Шахтаря буде грати в другому за силою дивізіоні на батьківщині.

У лютому 2016 року бразильський атакувальний півзахисник Алекс Тейшейра залишив склад донецького Шахтаря, відправившись за 50 млн євро до китайського Цзянсу Сунін.

Виступи в складі команди з Піднебесної для виконавця тривали майже п’ять років, після чого він спробував повернутись до європейського футболу шляхом трансферу до турецького Бешикташу, проте навряд чи показники в чотири голи та одну гольову передачу за 31 матч можна вважати вдалими на тлі його попередніх здобутків.

Зрештою, на початку липня 2022 року "орли" оголосили про завершення взаємин із Тейшейрою, після чого вже 32-річний бразилець вирішив повернутись туди, де колись починався його спортивний шлях — до бразильського Васко да Гама.

Щоправда "експрес перемоги" наразі виступає лише в Серії B, проте має всі шанси повернутись до "елітного" дивізіону, якщо Тейшейра допоможе рідному клубу бодай зберегти поточний другий рядок.

Алекс обрав собі №7 на футболці, під яким гратиме до кінця поточного розіграшу місцевого чемпіонату.

Нагадаємо, що за часи виступів у складі Шахтаря Тейшейра відіграв у 222 матчах, забивши 89 голів та віддавши 25 гольових передач.