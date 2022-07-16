Бразилия

У послугах 30-річного футболіста зацікавлений Фламенго.

Цього літа Оскар може повернутися до Бразилії, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, у послугах 30-річного футболіста зацікавлений Фламенго. Подробиці потенційної угоди не розкриваються.

Оскар виступає за Шанхай Порт, а його контракт розрахований до 30 листопада 2024 року.

У поточному сезоні Оскар провів 3 матчі у чемпіонаті Китаю: на його рахунку один гол та одна результативна передача.