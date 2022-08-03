Бразилия

20-річний гравець опинився на межі катастрофи.

Захисник Палмейраса Ренан Віктор да Сілва може потрапити у тюрму на довгий строк.

Футболіст сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп'яніння та здійснив наїзд на мотоцикліста, який помер на місці від отриманих травм, повідомляє Marca.

Окрім того, у Ренана не було прав на керування автівкою. Таким чином, гравцю загрожує до 10 років ув'язнення.

Відзначимо, що гравець — чемпіон світу у складі Бразилії U-17.

Вироку Ренан очікує на волі, адже виплатив вдові потерпілого 46 тисяч доларів компенсації.