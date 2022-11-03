Бразилия

Провідні клуби Європи стежать за 16-річним футболістом.

Реал і Манчестер Сіті виявляють інтерес до Ендріки з Палмейраса, повідомляє ESPN Brazil.

За інформацією джерела, керівники "вершкових" та "міщан" відправили своїх представників на недавній матч місцевої Серії А проти Форталези, щоб вивчити навички 16-річного форварда.

Зазначимо, що Ендрік вийшов в основному складі лідера бразильської першості і відзначився наприкінці зустрічі, встановивши остаточний рахунок 4:0.

Контрак Едріка з Палмейрас розрахований до 2025 року, а клаусула становить 60 мільйонів євро.