Бразилия

Культовий бразильський виконавець вирішив припинити виступи.

Бразильський півзахисник Дієго Рібас да Кунья, більше знаний за своїм першим ім’я, у 2016 році залишив європейський футбол на користь повернення на батьківщину та виступів за місцевий Фламенго.

37-річний виконавець тоді залишив за плечима багаторічний досвід гри в складі португальського Порту, туринського Ювентуса, Вольфсбурга, мадридського Атлетіко та турецького Фенербахче, проте найбільшу славу він отримав під час виступів за бременський Вердер (2006-2009).

У останньому розіграші бразильських змагань досвідчений футболіст награв 34 матчі, забивши два голи, проте перед початок наступної кампанії вирішив остаточно поставити крапку в професійній кар’єрі.

"Варто було вірити в мрію та невтомно йти до власної мети. Настав час розпочати новий цикл пригод та шукати нові виклики. Щиро дякую всім, хто так чи інакше був частиною цієї довгої подорожі", — звернувся до футбольної спільноти Дієго.

Carta para o Diego de 1997...



Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles...



Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios!



Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022

Відзначимо, що на рахунку півзахисника також 34 гри та чотири забитих м’ячі в складі збірної Бразилії, до яких додались дві перемоги на Копа Америка (2003/04, 2006/07), титул чемпіона Іспанії (2013/14), трофей Ліги Європи (2011/12), Кубок Німеччини (2008/09), Кубок німецької ліги (2006, 2007), трофей чемпіонату Португалії (2005/06), Суперкубок Португалії (2004, 2005), Суперкубок Туреччини (2014/15), трофей чемпіонату Бразилії (2002, 2004, 2019, 2020), Кубок Бразилії (2022), трофей Копа Лібертадорес (2018/2019, 2021/22) та трофей Рекопа Судамерікана (2019/20).