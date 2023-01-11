Бразилия

Футболіст провів довгу та чудову кар'єру.

Колишній захисник збірної Бразилії Жоан Міранда вирішив завершити кар'єру у віці 38 років. Про це повідомив він у своєму Instagram.

"Момент настав. Усім, хто вболівав за мене, моя особлива подяка. Велике спасибі, футбол! Історія залишається", — написав бразилець.

Міранда розпочав кар'єру у бразильському клубі Корітіба. Його перший вояж в Європу (з 2005 по 2006 рік він грав за Сошо) виявився невдалим, тому Міранда повернувся в Бразилію, де п'ять років грав за Сан-Паулу.

З 2011 по 2015 роки Жуан захищав кольори мадридського Атлетіко, з яким виграв багато трофеїв, зокрема Суперкубок УЄФА та інші. Після Атлетіко він чотири роки провів в міланському Інтері. Провівши рік у Китаї бразилець повернувся у Сан-Паулу. Зі збірною Бразилії Міранда виграв Кубок Америки-2019.