Бразилия

Футболіста не видали італійській поліції.

Минулого січня 2022 року колишнього форварда Мілана та інших клубів Робіньо було засуджено до дев’яти років ув’язнення Верховним судом Італії за групове насильство в 2013 році.

Футболіст за гратами так і не опинився. Справа у тому, що Бразилія не екстрадує своїх громадян закордон.

Як стало відомо виданню AS, 38-річний Робіньо шукає собі новий клуб у Бразилії та не збирається завершувати кар'єру.

Проте команду знайти буде непросто. Ніхто не бажає зв'язуватись з футболістом з таким минулим, аби уникнути скандалів у пресі.

Він провів попередні перемовини з двома бразильськими колективами — Португеза Сантіста та Бразиленсе (обидва є аматорськими колективами), але вони не були вдалими.

Останнім клубом чемпіона Іспанії та Італії був Сантос, у якому він провів рівно шість днів (2020 рік).