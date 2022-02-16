Итальянское министерство юстиции отправило ордер на арест бразильца в Интерпол.
Робиньо, Getty Images
16 февраля 2022, 20:45
Министерство юстиции Италии отправило запрос об экстрадиции и ордер на арест бывшего нападающего сборной Бразилии Робиньо в Интерпол, сообщает Sky Sports.
В середине января Робиньо был приговорен к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование в 2013 году, когда он был игроком Милана. Итальянская судебная система отклонила кассацию бразильца, сделав невозможным дальнейшее обжалование.
Законодательство Бразилии запрещает экстрадицию своих граждан, однако после международного ордера экс-футболиста могут арестовать, если он покинет пределы своей страны.
Напомним, в 2020 году Сантос приостановил контракт с Робиньо спустя шесть дней после подписания из-за давления со стороны общественности.