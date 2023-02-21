Бразилия

Бразилець залишиться у камері до засідання у справі про зґвалтування.

Дані Алвеса не випустять під заставу, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, суд Барселони ухвалив, що бразилець залишиться в камері попереднього ув'язнення до засідання у справі про зґвалтування.

Адвокати футболіста пропонували замінити ув'язнення іншими заходами, але це не спрацювало.

Нагадаємо, Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.