Бразилець залишиться у камері до засідання у справі про зґвалтування.
ДАНІ АЛВЕС, GETTY IMAGES
21 лютого 2023, 14:15
Дані Алвеса не випустять під заставу, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, суд Барселони ухвалив, що бразилець залишиться в камері попереднього ув'язнення до засідання у справі про зґвалтування.
Адвокати футболіста пропонували замінити ув'язнення іншими заходами, але це не спрацювало.
Нагадаємо, Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.