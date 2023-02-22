Бразилия

Футболіст віднині виступатиме на батьківщині.

Бразильський Інтернасьйональ офіційно оголосив про повернення свого вихованця Луїса Адріано.

Найближчими днями гравець прилетить у Бразилію та поставить підпис під контрактом до 30 червня 2024 року.

Останнім клубом 35-річного форварда був турецький Антальяспор, за який бразилець зіграв 38 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти.

Його європейська кар'єра почалась у донецькому Шахтарі. Після він пограв за Мілан, Палмейрас та клуб з країни 404.