За 16 років бразилець повернувся туди, де розпочинав свій шлях.
Марсело, Флуміненсе
24 лютого 2023, 17:40
Бразильський Флуміненсе офіційно оголосив про підписання 34-річного лівого захисника Марсело.
Футболіст підписав контракт з "командою воїнів" до кінця 2024 року з можливістю продовження до 2025 року.
Марсело повернувся туди, де розпочинав свої перші кроки у дорослому футболі. Він виступав за Флуміненсе до 2007 року, після чого перейшов у Реал.
З тих пір він став справжньою легендою "бланкос" та збірної Бразилії. Останній період часу він грав у грецькому Олімпіакосі, який декілька днів тому залишив.
Перший контакт Марсело з уболівальниками відбудеться через відео, яке буде показано на екрані Маракани перед матчем проти Португези, який відбудеться 25 лютого, о 16:00, у дев'ятому турі чемпіонату Каріоки.