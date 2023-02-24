Бразилия

За 16 років бразилець повернувся туди, де розпочинав свій шлях.

Бразильський Флуміненсе офіційно оголосив про підписання 34-річного лівого захисника Марсело.

Футболіст підписав контракт з "командою воїнів" до кінця 2024 року з можливістю продовження до 2025 року.

Марсело повернувся туди, де розпочинав свої перші кроки у дорослому футболі. Він виступав за Флуміненсе до 2007 року, після чого перейшов у Реал.

З тих пір він став справжньою легендою "бланкос" та збірної Бразилії. Останній період часу він грав у грецькому Олімпіакосі, який декілька днів тому залишив.

Перший контакт Марсело з уболівальниками відбудеться через відео, яке буде показано на екрані Маракани перед матчем проти Португези, який відбудеться 25 лютого, о 16:00, у дев'ятому турі чемпіонату Каріоки.