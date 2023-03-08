Бразилия

Футболіст та клуб розірвуть контракт, вірогідно.

Вінгер Маркіньос Сіпріану, контракт якого належить донецькому Шахтарю, бажає залишити Крузейро, де виступає в оренді.

Футболіст практично не грає за бразильський клуб, тому веде перемовини з керівництвом про розірвання орендної угоди, яка розрахована до літа 2023 року.

DE SAÍDA • Em comum acordo, Cruzeiro e Marquinhos Cipriano estão próximos de rescindir o contrato. Jogador está emprestado pelo Shakhtar Donetsk até 30/06/23, mas negocia a saída neste momento #CanalSamuelVenâncio — sᴀᴍᴜᴇʟ ᴠᴇɴᴀ̂ɴᴄɪo ™ (@samuelvenancio) March 7, 2023

Він перейшов у Крузейро влітку 2022 року, але з того часу провів лише 10 поєдинків, у яких віддав дві гольові передачі.

Щодо його майбутнього, то воно поки невідоме. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2023 року.