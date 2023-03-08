Футболіст та клуб розірвуть контракт, вірогідно.
Маркіньос Сіпріану, Instagram
08 березня 2023, 13:22
Вінгер Маркіньос Сіпріану, контракт якого належить донецькому Шахтарю, бажає залишити Крузейро, де виступає в оренді.
Футболіст практично не грає за бразильський клуб, тому веде перемовини з керівництвом про розірвання орендної угоди, яка розрахована до літа 2023 року.
Він перейшов у Крузейро влітку 2022 року, але з того часу провів лише 10 поєдинків, у яких віддав дві гольові передачі.
Щодо його майбутнього, то воно поки невідоме. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2023 року.