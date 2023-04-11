Бразилия

41-річний гравець поки не говорить про завершення кар'єри, але з наступонго року працюватиме у клубі.

Колишній нападник ПСЖ, Вест Гема та Монако Нене залишив Васко да Гама. Про це повідомив клуб та сам гравець.

Відомо, що наступного року Нене буде працювати у Васко да Гама. Поки невідома його посада.

"Васко да Гама повідомляє, що Нене залишив клуб за згодою сторін. Дякуємо кумиру за його заслуги і бажаємо успіхів у кар'єрі. Нене повернеться до Васко наступного року та розпочне свою кар’єру у новій ролі", — повідомляється у клубі.

Нене — 41 рік. За Васко да Гама він провів два роки, а до цього виступав за клуб за 2015 по 2018 роки. За цей період він зіграв 152 матчі, забив 45 голів та віддав 30 асистів.

"Дякую, Васко, що надав мені честь бути частиною твоєї історії. Вічно вдячний Богу, моїй родині та кожному з уболівальників Васко", — також написав футболіст.

Відзначимо, що успішний період бразильця також пройшов у Європі. За ПСЖ він зіграв 112 матчів, забив 48 голів та віддав 45 асистів. У складі Монако в нього 22 голи та 15 гольових у 73 іграх, а за Вест Гем він награв 8 матчів.