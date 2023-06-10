Елано більше не є головним тренером Ферровіарії.
Елано Блумер, ФК Ферровіарія
10 червня 2023, 19:39
Ферровіарія на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Елано Блумера.
Керівництво клубу із Серії D ухвалило рішення достроково розірвати контракт із 41-річним бразильцем через незадовільні результати.
У шести матчах сезону Ферровіарія п'ять разів зіграла внічию та один раз програла, посідаючи останнє місце у своїй групі.
Елано очолював Ферровіарію із січня цього року. До цього він очолював команду з квітня 2021 року по березень 2022 року.