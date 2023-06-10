Бразилия

Елано більше не є головним тренером Ферровіарії.

Ферровіарія на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Елано Блумера.

Керівництво клубу із Серії D ухвалило рішення достроково розірвати контракт із 41-річним бразильцем через незадовільні результати.

У шести матчах сезону Ферровіарія п'ять разів зіграла внічию та один раз програла, посідаючи останнє місце у своїй групі.

Елано очолював Ферровіарію із січня цього року. До цього він очолював команду з квітня 2021 року по березень 2022 року.