Украина

Екс-гравець "гірників" не найкраще відгукнувся про свою колишню команду.

Елано прокоментував період життя, коли виступав за донецький Шахтар.

"Збірна Бразилії врятувала мені життя, бо я не мав хороших моментів у Шахтарі. Я там не адаптувався. Дуже важко жити в країні, де температура повітря становить -15 градусів за Цельсієм.

Мене викликав Дунга. Я не повірив цьому. Першого ж дня я запитав: "Містер, вибачте, але чому я тут?"

Мені відповіли, що це через Сантос, те, чим я встиг відзначитися ще перед Шахтарем", — наводить слова Елано The Guardian.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Елано встиг пограти окрім Шахтаря та Сантоса, також за Манчестер Сіті, Греміо та Фламенго.